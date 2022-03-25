Оккупанты атакуют Николаевскую область ракетами и артиллерией: ранены 46 жителей

Среди пострадавших есть шестеро детей.

Российские оккупанты продолжают атаковать населенные пункты в Николаевской области ракетами и артиллерией.

Об этом сообщила руководительница Николаевского областного совета Анна Замазеева.

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По ее словам, под ударом оказываются отдельные районы Николаева, села и города Баштанского района, населенные пункты на границе Николаевской и Херсонской областей. Из-за обстрелов страны-агрессорки разрушена школа в Снегиревке.

За прошедшие сутки в больницы в регионе были госпитализированы 46 человек, среди которых пятеро детей. Всего по утрам 25 марта в медицинских учреждениях Николаевской области находится 281 человек, пострадавший от атак оккупантов.

Как сообщалось, российские оккупынты несут потери в Запорожье: уничтожены 15 захватчиков, 11 – ранены. Кроме того, украинские военные захватили четыре бронетранспортера, один танк, повредили один самолет, уничтожили пять единиц автомобильной техники, две боевые машины, один танк и один бронетранспортер.

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