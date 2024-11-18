Оккупанты атакуют по всем направлениям востока Украины — Генштаб

Ситуация на фронте остается напряженной. За прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Харьковском направлении враг четыре раза без успеха штурмовал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица, активно применял бомбардировочную авиацию.

На Купянском направлении в сутки произошло 10 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Кучеривки, Кругляковки, Загрызового и Колесниковки.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Твердохлебового, Грековки, Новоегоровки, Тернов и Чернещины.

На Северском направлении наши войска отразили одну атаку противника вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении за минувшие сутки произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Белая Гора.

Активно применяя бомбардировочную авиацию на Торецком направлении, враг совершил три атаки в сторону Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Крутой Яр, Юровка, Григорьевка, Пустынка и Петровка.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 42 атаки.

На Времивском направлении противник совершил восемь штурмов наших позиций в районах Трудового, Нововодворовки, Ровнополья и Раздолевки, кроме того, нанес удары штурмовой и бомбардировочной авиации по населенному пункту Большая Новоселка.

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не предпринимал.

На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку врага вблизи Новоандреевки.

Четыре раза без успеха войска захватчиков пытались вытеснить подразделения сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Ранее Генштаб сообщил, что по состоянию на утро 18 ноября 2024 года ВСУ уничтожили 722 4400 российских оккупантов. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1560 российских военных.

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