Оккупанты атакуют позиции ВСУ и обстреливают города: глава Харьковской ОВА о ситуации в области

Оккупанты атакуют позиции ВСУ и обстреливают города: глава Харьковской ОВА о ситуации в области

Российские захватчики продолжают обстреливать населённые пункты в Харьковской области и город Харьков.

Также оккупанты пытаются наступать в районе села Барвинково, но терпят большие потери.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как отмечается, оккупанты трижды ударили из РСЗО и 2 — из артиллерии по Киевскому, Шевченковскому районам Харькова. Сегодня ночью и утром враг нанес 2 удара РСЗО и артиллерии по Северной Салтовке. По области обстреливал Золочев, Чугуев, Лозовую, Дергачи. На улицах Харькова до сих пор опасно находиться.

"Горячим остается Изюмское направление, в окрестностях Барвинкового ведутся бои. Враг пытается атаковать позиции ВСУ, но россияне несут большие потери", — подчеркнул Синегубов.

Также в области идет восстановление критически важной инфраструктуры, поврежденной оккупантами. В Харьковской области наблюдается нехватка топлива из-за ракетных ударов РФ.

Напомним, украинцев призывали быть особенно внимательными к уведомлениям тревоги с 7 по 9 мая включительно. Это связано с повышенным риском обстрелов Украины российскими оккупантами.

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