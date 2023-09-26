Оккупанты атакуют позиции ВСУ в Донецкой области: последние новости с фронта от Генштаба

Под артиллерийским огнем врага за минувшие сутки очутились около 150 украинских населенных пунктов.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и Бахмутском направлении. Имеют успех и закрепляются на достигнутых рубежах. За прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений, горячее всего в Донецкой области.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба ВСУ.

"Враг нанес 16 ракетных и 72 авиационных удара, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения". Разрушения и повреждения получили частные жилые дома, многоквартирные дома, гостиница, детский сад и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

Авиационные удары получили: Леоновка Черниговской области; Поповка, Пономаренко Сумской области; Синковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области; Надежда, Новоегоровка, Невское, Белогоровка Луганской области; Спорное, Васюковка, Северное, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Урожайное, Зеленое поле Донецкой области; Вербовое, Роботино Запорожской области; Берислав, Одрадокаменка, Ольговка и Львов Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 150 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

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Ситуация на фронте

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отразили 5 атак противника в районе Клищиевки Донецкой области, где враг пытался восстановить утраченное положение.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Авдеевки и Северного Донецкой области. На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где в течение суток предпринял 10 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, противник пытался восстановить утраченное положение в районе Новомихайловки Донецкой области, но успеха не имел.

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Оборона и наступление ВСУ

В то же время , на Шахтерском и Запорожском направлениях украинские защитники продолжают держать оборону на занятых рубежах, защищают нашу землю от оккупантов.

На Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают составы и наносят успешное поражение по тылам противника.

Противник продолжает нести значительные потери

По данным Генштаба, в 200 отдельной мотострелковой бригаде 14 армейского корпуса береговых войск северного флота РФ, участвующей в боевых действиях между Бахмутом и Соледаром, имеются высокие боевые потери личного состава, как санитарные так и безвозвратные.

"В городе Первомайск Луганской области, в центральной городской больнице обустроен военный госпиталь, где на лечении находятся более 200 военнослужащих российских оккупационных войск, преимущественно из 200 бригады. У личного состава подразделения низкий уровень морально-психологического состояния и отсутствует мотивация по дальнейшему ведению боевых действий", – сказано в отчете.

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Оккупанты используют гражданских, как "живой щит"

Российские оккупанты цинично продолжают нарушение норм международного гуманитарного права. В населенном пункте Новое Запорожской области, российские войска используют частные подворья, где проживают гражданские люди, как огневые позиции для размещения военной техники и личного состава.

Тем временем, украинская авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 7 ударов по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 9 артиллерийским средствам, району сосредоточения личного состава и военной техники, составу боеприпасов и станции РЭБ противника.

Как сообщили ранее в ISW, российские кафиры готовят новые войска для прорыва обороны ВСУ.

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