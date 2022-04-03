Оккупанты атакуют Рубежное и Попасную

ВСУ держат оборону.

В Луганской области продолжаются бои с российскими оккупационными войсками в отдельных районах Рубежного и Попасной. Из-за обстрелов российских оккупантов 2 апреля наибольшие разрушения получили Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В частности, в Северодонецке произошло возгорание шести многоэтажек и магазина, в Рубежном — пяти объектов жилого фонда, в Лисичанске — двух", — сообщил он.

2 апреля украинские военные в Луганской и Донбассе отбили шесть атак российских оккупантов, уничтожили четыре танка, шесть единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника.

Напомним, российские военные массово отказываются воевать в Украине. Морально-психологическое состояние личного состава и уровень мотивации остается на очень низком уровне.

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