Оккупанты атакуют "шахедами" с севера — Гуменюк объяснила, почему они изменили тактику

На днях Россия снова атаковала территорию Украины дронами. В ночь на 6 марта российские войска запустили 15 дронов-камикадзе с северного направления, противовоздушная оборона уничтожила 13 из них.

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона рассказала, чем объясняется такая тактика использования безпилотников и почему их запускают с севера Украины.

"Мы наблюдаем, что они изменили направление, с которого отправляют в полет свои "шахеды". Это говорит о том, что они пытаются подстроить свою тактику действий против нашей ПВО. Потому что они уже убедились, что пролет через южные регионы снижает результативность, ведь силы ПВО успевают уничтожить вражеские снаряды до того, как они достанутся цели, поэтому они изменили тактику и теперь атакуют с севера, в то же время держа на юге, в частности в Черном море, ракетоносители и поднимая в воздух стратегическую или тактическую авиацию. Они продолжают использовать "шахеды" через соотношение себестоимости, потому что "шахеды" дешевле ракет. Сейчас враг действительно выискивает новую тактику. Пока ему это не удается, но точечные удары — новая хорошо забытая старая тактика, с чего они и начинали", – отметила она.

Напомним, в ВСУ предупреждают о возможных точечных ракетных ударах россиян.

По состоянию на 7 марта в акватории Черного моря дежурит два надводных и два подводных ракетоносителя России. Общий залп "Калибров" составляет 24 ракеты.

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