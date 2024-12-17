Оккупанты атакуют: Силы обороны отразили штурм укреплений на Донецком направлении

Оккупанты в течение суток атаковали укрепление Сил обороны в районе Шевченко, южнее Сторожевого, юго-восточнее Успеновки и восточнее Трудового. Также в окрестностях Дальнего, на юго-восточной окраине и в городской застройке южной части Курахово.

Об этом сообщили представители ОСГВ "Хортица".

На этом направлении путинская армия успеха не имела, поэтому отошла и понесла потери.

Также читайте США сделали важное заявление об участии войск Ким Чен Ына в войне в Украине

"В результате огневого поражения укрепления на отдельных позициях потерпели разрушения, что сделало невозможным их дальнейшее содержание", – говорится в сообщении.

Враг также проводил штурмовые действия в районе Нового Комара и юго-восточнее Песчаного и в городской застройке Временного Яра.

Чтобы улучшить свое тактическое положение противник атаковал укрепление сил обороны в районе юго-восточных окраин Константинопольского, используя бронетехнику.

Наши военные проводят мероприятия по улучшению тактического положения.

Напомним, в Харьковском направлении уменьшилась интенсивность российских штурмов. оккупанты начали очень редко применять тяжелую военную технику.

Читайте также: