Оккупанты атакуют: Силы обороны отразили штурм укреплений на Донецком направлении

Боестолкновения продолжаются, без изменений тактического положения противника.
Оккупанты в течение суток атаковали укрепление Сил обороны в районе Шевченко, южнее Сторожевого, юго-восточнее Успеновки и восточнее Трудового. Также в окрестностях Дальнего, на юго-восточной окраине и в городской застройке южной части Курахово.
Об этом сообщили представители ОСГВ "Хортица".
На этом направлении путинская армия успеха не имела, поэтому отошла и понесла потери.
"В результате огневого поражения укрепления на отдельных позициях потерпели разрушения, что сделало невозможным их дальнейшее содержание", – говорится в сообщении.
Враг также проводил штурмовые действия в районе Нового Комара и юго-восточнее Песчаного и в городской застройке Временного Яра.
Чтобы улучшить свое тактическое положение противник атаковал укрепление сил обороны в районе юго-восточных окраин Константинопольского, используя бронетехнику.
Наши военные проводят мероприятия по улучшению тактического положения.
Напомним, в Харьковском направлении уменьшилась интенсивность российских штурмов. оккупанты начали очень редко применять тяжелую военную технику.
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