При попытке атаки трех областей оккупанты теряют свои истребители, ПВО, оружие и живую силу

Военные наносят ответные удары и беспощадно уничтожают врага на всех фронтах, где те пытаются прорвать украинскую оборону.

Россия снова обстреляла мост через Днестровский лиман в Одесской области, чтобы отрезать Дунайские порты и максимально усложнить путь попадания в Украину необходимых товаров и сырья. Целились в инфраструктурные объекты и на Днепропетровщине, об этом говорится в ТСН.

В Одесской области рашисты снова ударили по мосту через Днестровский лиман, в «Укрзализнице» сообщили, что сооружение потерпело разрушения и движение там приостановлено. В настоящее время все автомобили направляются в объезд по трассе Одесса-Рени. В то же время украинские военные нанесли удар по оккупированному острову Змеиному. Там враг разместил свою систему ПВО, но наша ракета уничтожила российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".

Военные эксперты утверждают, что Украина получила возможности отвечать на ракетные обстрелы врага и будет делать это и дальше.

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На Днепропетровщине оккупанты обстреляли Зеленодольск, а также окрестные села Марьянское и Большая Костромка. В Зеленодольске попали в трансформаторную подстанцию, произошла утечка смазки на площади в 1000 квадратных метров, загорелись 3 трансформатора. Из-за угрозы повторного обстрела спасатели не сразу смогли приступить к тушению пожара, так что огонь бушевал более 3 часов. Прилетели снаряды и в элеватор, предприятие серьезно повреждено. «В результате обстрела пострадал работник предприятия, его доставили в больницу. Пока его жизни ничего не угрожает», — сообщили местные жители.

В Запорожье под постоянными обстрелами Орехов, Гуляйполе и Каменское. Россияне пытаются продвинуться как можно дальше. Впрочем, украинские воины совершают постоянные контратаки. В бою подразделения полка «Азов» взяли в плен сразу несколько оккупантов. Пленные «ДНРовцы» радуются, что остались живы, а также рассказывают о российской технике и сдают свои позиции. «Танков 23, это лично видел танки. БМП у нас осталась одна. Одна единица и две двойки. А троек, дох**, бл**, их в селе нет, они в окрестностях стоят, прячутся. Русаковские», – рассказывают пленные.

В Запорожском направлении украинская артиллерия ударила сразу по нескольким позициям с бронетехникой россиян. Тероборона уничтожила полсотни оккупантов. На видео из дрона видно, как догорает дорогой вражеский металлолом - 5 танков, 6 гаубиц, столько же бронированных машин и зенитно-ракетный комплекс С-300 – это работа наших воинов только за последние сутки. Вдобавок еще и сбитый российский истребитель СУ-34, стоит такой 36 миллионов долларов. В последние дни на Запорожском направлении оккупанты потеряли уже второй такой самолет.

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