Оккупанты атакуют ВСУ на 4 направлениях фронта: появилась новая карта боевых действий

В частности, враг продвинулся в центр Бахмута, но украинские защитники дальше держат там оборону.

ВСУ дальше отражают атаки российских войск по четырем направлениям фронта. Самые активные боевые действия фиксируются в Донецкой области.

Об этом свидетельствует новая карта военных действий в Украине от британского Минобороны.

Согласно опубликованным данным, российские оккупанты штурмуют позиции бойцов украинских войск на Бахмутском и Лиманском направлениях, вблизи Донецка – в районе Авдеевки и Марьинки. В настоящее время у врага нет существенного продвижения.

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Что касается ситуации в самом Бахмуте, то там бои продолжаются как в самом городе, так и в его окрестностях. Захватчики, в частности "вагнеровцы", продвинулись в центр населенного пункта, однако украинские бойцы продолжают держать оборону.

В то же время оккупанты пытаются продвинуться на Авдеевском направлении, чтобы отправиться в направлении Курахово. В районе Лимана фиксируются активные артиллерийские бои.

На других участках фронта ситуация не претерпела изменений. Так, локальные бои продолжаются на Херсонщине и Запорожье.

Карта боевых действий от Минобороны Великобритании

Напомним, по данным Генштаба ВСУ на утро 12 апреля, российские войска продолжают сосредотачивать свои усилия на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За предыдущие сутки ВСУ отразили 72 атаки противника по указанным направлениям.

По данным британской разведки, в ожидании украинского контрнаступления оккупанты строят большую линейную оборону в Запорожской области.

По оценкам главы Пентагона Ллойда Остина, У ВСУ есть все необходимые возможности для достижения успеха во время контрнаступления. В то же время партнеры Украины продолжат оказывать ей военную помощь.

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