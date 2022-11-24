Оккупанты атакуют ВСУ на востоке: появилась новая карта боевых действий

В то же время, украинские войска не проводят активных наступательных действий на восточном фронте.

Российские оккупанты продолжают атаковать позиции украинских военных на востоке 24 ноября и пытаются прорваться на трех направлениях.

Об этом свидетельствуют данные карты боевых действий, опубликованной Минобороны Великобритании.

По информации британской разведки, российская армия продолжает проводить наступательные действия на Луганщине и Донетчине. Вражеские атаки происходят возле Бахмута, Сватового и Кременной.

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По оценкам британского Минобороны, в то же время ВСУ не проводят активных наступательных действий.

По поводу ситуации на южном фронте, там Силы обороны Украины окончательно закрепились на правом берегу Херсонщины. Защитники продолжают наносить удары по глубокому тылу российских захватчиков.

Активности на других участках фронта нет.

Иллюзийный и безнадежный упадок Украины является признанием.



Мапа ниже является результирующей обороной Intelligence update on situation in Ukraine – 24 November 2022



Расположились от UK government's response: https://t.co/48YPEmW0tm



#StandWithUkraine pic.twitter.com/RE7FjwaMBm — Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 24, 2022

Что еще происходит на фронтах в Украине

По данным Генштаба ВСУ, в течение 23 ноября подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Клищиевка, Красногоровка, Марьинка, Озаряновка, Опытное и Яковлевка Донецкой области.

По информации украинской разведки, российские войска активно готовятся к обороне в оккупированном Крыму, в частности, создают позиционные районы на севере Джанкойского района.

В Генштабе также проинформировали, что Россия перебрасывает войска из Херсонщины на восток Украины. Так, воевать на Донетчине отправляют даже студентов, которых обещали освободить от мобилизации.

По поводу ситуации на северных границах, мэр Киева Виталий Кличко сказал, что пока война в Украине продолжается, риск нападения с территории Беларуси сохраняется. В то же время столичный голова уверен, что повторение событий начала полномасштабного вторжения невозможно, ведь ВСУ уже значительно лучше подготовлены.

Оккупанты не прекращают терроризировать освобожденный Херсон

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