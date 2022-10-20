Оккупанты бегут и вывозят награбленное: эксклюзивные подробности из Херсонской области

В оккупированных районах Херсонской области у российских военных началась паника, они грабят местное население и бегут.

Об этом рассказала во время телемарафона на Youtube-канале ТСН Наталья, староста села на Херсонщине, недавно выехавшая с оккупированной территории.

"Паника у оккупантов, они убегают и хватают с собой все, что могут взять. С сегодняшнего дня мне звонили очень много людей, ходящих по домам, говорят – собирайте вещи. Есть случаи, когда насильно вывозят людей на пристань, в речпорт. А по селам людей собирают в автобусы в определенном месте и увозят. Это их паника, или они хотят щит сделать — непонятно", — рассказала она.

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На вопрос, как изменилось поведение россиян за полгода, Наталья ответила:

"Они сначала были дружелюбны, говорили людям – мы к вам с добром, давали гуманитарку. Кто-то брал, кто-то не брал. А сейчас они очень агрессивные – заходят в дома, в квартиры. Выносят все, что можно взять, грабят фермеров, вывозят даже какие-то старые канистры из-под топлива, ветошь. Разбирают комбайны, снимают с них аккумуляторы".

По ее словам, российские военные стали агрессивны, могут остановить тебя на улице:

"Нельзя ни в Херсоне, ни в Херсонской области просто выйти выпить кофе, прогуляться с ребенком. Могут остановить в любой момент, проверить документы, телефон. В телефоне не дай бог найдут хоть немножечко об Украине, или слово "орки", "рашисты" — на подвал. Даже ребенка оставляют, тебя забирают. Если выходишь — за лекарствами, в магазин, или везешь людям гуманитарку. Последние два месяца был вообще ужас, сейчас стало "еще лучше".

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Как известно, вооруженные силы Украины ведут контрнаступление в Херсонской области на правом берегу Днепра.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что захватчики начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений из Херсона. По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию Крыма вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда.

Главное управление разведки Минобороны обнародовало перехват телефонного разговора боевика "ЛДНР" в Херсонской области, которое свидетельствует, что оккупанты боятся контрнаступления.

"Мы на два (уходим – ред.), а они на шаг наступают. Мы их видим", — сказал оккупант.

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