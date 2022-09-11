Оккупанты бегут из еще одного села на Харьковщине: там уже поднят флаг Украины (фото)

Оккупанты, по предварительной информации, бегут в российский Белгород, а также пытаются забрать с собой местных, под видом "эвакуации".

Об этом сообщил городской глава города Дергачи Вячеслав Задоренко.

"По нашей информации, из Казачьей Лопани рашисты убегают на Белгород, ходят по домам и эвакуируют местное население. Ждем официальную информацию от Генштаба", — говорится в сообщении.

Также Дергачевский городской глава опубликовал фото местных жителей Казачьей Лопани, поднявших флаг Украины.

К слову, Казачья Лопань расположена примерно в 10 км от границы с РФ и была оккупирована в первые часы вторжения России.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские войска продвигаются на севере Харьковской области. Вооруженным Силам Украины до государственной границы с РФ на Харьковщине осталось 50 км.

Кроме того, российские оккупанты убегают с территории Луганщины. В Кременной развевается украинский флаг, который повесили партизаны.

Напомним, Зеленский 11 сентября сообщил, что ВСУ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области.

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