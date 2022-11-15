Оккупанты бегут от ВСУ на 15-20 км вглубь левобережья Херсонщины — Силы обороны юга

ВСУ наносят удары оккупантам на левом берегу Днепра, поэтому россияне вынуждены отодвигать свои рубежи на 15-20 км вглубь.

Российские оккупанты Херсонской области отступают на 15-20 км вглубь от обустроенных позиций на левом берегу Днепра. Таким образом, россияне убегают от обстрелов ВСУ, однако украинские защитники берут под огневой контроль пути поставки техники и боеприпасов врага.

Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире "Эспрессо ТВ".

"Гипотетически они могут угрожать (Херсону — ред.), потому что расстояние позволяет использовать разные виды оружия, но мы тоже не стоим на месте и используем контрбатарейную борьбу, также есть чем ответить. В связи с чем наблюдается определенная активность вражеских войск на левом берегу Днепра по продвижению вглубь от берега на 15-20 км", — рассказала Гуменюк.

По ее словам, ВСУ берут под огневой контроль логистические наземные пути противника, поэтому оккупантов не могут легко подвозить резервы и боеприпасы.

Между тем, на правом берегу Херсона продолжаются стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях. Гуменюк подчеркнула, что речь идет о более чем 4870 квадратных километрах.

Напомним, военный эксперт Роман Свитан рассказал, как Силы обороны будут освобождать левый берег Херсонщины и куда будут наступать дальше. По его словам, украинская армия не будет форсировать Днепр в районе Херсона, а применит другую тактику. По его мнению, Силы обороны ударят по другим направлениям.

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