Оккупанты бегут подальше от Покровска: в ВСУ назвали причину

Российские войска не смогли прорваться к стратегически важной трассе на Покровском направлении

Реклама

Российские оккупанты активизировали штурмовые действия на Покровском направлении Донецкой области, однако терпят серьезные потери и постепенно отступают с окрестностей города.

Об этом 21 апреля сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» ВСУ Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона.

«Речь идет о позициях к западу от города. Там, где они, в принципе, потихоньку отползали уже с марта. Они очень активно пытались наступать, чтобы перерезать трассу с Павлограда на Покровск, но у них это не получилось. Наступление было остановлено, когда украинские силы отбили Котлино», — отметил представитель.

Реклама

Он также отметил, что оккупанты имеют проблемы с техникой. Во время последних штурмов в этом направлении враг вынужден был использовать мотоциклы.

«Было зафиксировано полтора десятка БТРов, но также около 90 мотоциклов. Уехал целый мотоклуб. Это, пожалуй, больше об экономии средств, чем об эффективности с боевой точки зрения», — добавил Трегубов.

По его словам, сейчас россияне медленно отступают с западных окраин Покровска в сторону южных — тех самых, с которых начинали наступление.

Напомним, по словам командира экипажа БПЛА «Кара Небесная» бригады «Рубеж» Адрия Отченаш, Россия не соблюдает перемирия и использует затишье на фронте для ротации личного состава и подготовки новых атак.