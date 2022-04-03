Оккупанты берут в плен мирных жителей и вывозят в РФ: какая ситуация в Мариуполе утром 3 апреля

Оккупанты берут в плен мирных жителей и вывозят в РФ: какая ситуация в Мариуполе утром 3 апреля

Что происходит в Мариуполе.

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. В оккупированном городе нет света, воды, отопления, связи и продуктов. Там остаются около 160 тысяч человек. Россияне берут в плен мирных жителей и массово увозят их в РФ.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за прошедшие сутки, 2 апреля.

Оккупанты взяли в плен роженицу из Мариуполя и используют для пропаганды

Оккупанты взяли в плен роженицу с младенцем из Мариуполя, фото которой облетели мир после авиаудара по роддому. Российская пропаганда использует Марианну Вышемирскую для оправдания преступления. Где сейчас находится девушка – неизвестно. Оккупанты выложили "интервью" с молодой мамой, где она рассказывает якобы о событиях в роддоме.

Мэр Мариуполя сообщил о депортации в РФ почти 40 тысяч горожан

Также читайте В Одессе раздались мощные взрывы: очевидцы сообщают о дыме

"Есть такая печальная статистика: почти 40 тысяч населения попали уже в "ДНР" или в РФ. К сожалению, мы знаем, что разлучают родителей с детьми, пример – наша больница Вишневского, где наши дети находились на лечении, на адаптации.

17 детей – не понимаем, в каком направлении, но уехали из этой больницы, родители эвакуировались в Запорожье”, – сказал Вадим Бойченко.

Getty Images

Кадыровцы совершают зверства в Мариуполе, а оккупант и его жена радуются этому

На перехваченных пленках СБУ один из захватчиков рассказывает жене, как кадыровцы бегут за маленькой украинской девочкой и стреляют ей по ногам в Мариуполе, и все развлечения ради.

В Сети показали фото Мариуполя до и после войны

В Сети показали фото города Мариуполь до и после полномасштабного вторжения России в Украину. На фотоснимках - проспект Мира.

Getty Images

Красный Крест выехал из Запорожья в заблокированный Мариуполь для эвакуации населения

Команда Международного комитета Красного Креста выехала в Мариуполь в рамках возобновившейся попытки содействовать эвакуации из осажденного города-героя. Об этом сообщил CNN пресс-офицер международного комитета.

В Турции заявили о готовности эвакуировать морем людей из Мариуполя

Об этом заявил глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар, пишет Анадолу. Он подчеркнул, что Турция готова выделить суда для организации эвакуации гражданских и раненых из Мариуполя. По его словам, турецкая сторона в этом вопросе координирует свои действия со структурами России и Украины.

Getty Images

Турция готова предоставить корабли для вывоза граждан из Мариуполя

Читайте также: