Оккупанты беспощадно бьют вокруг Авдеевки: Барабаш о ситуации на направлении

Российские оккупанты совершают сотни обстрелов на Авдеевском направлении, десятки из них приходятся на территорию громады. Россияне проводят штурмовые действия как на юге, так и на севере от Авдеевки.

Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

По его словам, российские военные производят сотни обстрелов позиций ВСУ вокруг города.

"Третьей волны вражеских атак еще нет, ждем ее. Но противник лезет, штурмует пехотой, в большинстве своем без применения бронированной техники. Враг держит постоянное напряжение: происходят десятки обстрелов общины, сотни обстрелов позиций вокруг города, десятки штурмовых действий как на юге, так и от Авдеевки. Также не утихают стрелковые бои", — рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации.

Он также добавил, что оккупанты готовят из всего, что у них есть: ствольная и реактивная артиллерия, минометы, авиация наносит удары КАБами. За 1 ноября прилетело 6 КАБов на территорию общества, а на позиции еще больше.

"Утром 2 ноября захватчики ударили по городу, в результате одного из обстрелов были ранены двое гражданских людей: мужчина 1951 года рождения и женщина 1938 года рождения. Пострадавшие эвакуированы в больницу с ранениями средней тяжести. Враг давит в основном с севера возле города. Конечно, день от дня. дня может отличаться, то противник активнее к северу от Авдеевки, то к югу. Однако больше враждебной активности происходит к северу от города", — отметил Виталий Барабаш.

Напомним, что россияне потеряли около Авдеевки примерно 10 своих батальонов.

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