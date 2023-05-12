Оккупанты беспощадно накрыли огнем Херсонщину: власти сообщили трагические новости

Снаряды попали в здания школы, больницы и территорию и постройки двух предприятий критической инфраструктуры.

В результате обстрелов российскими войсками 11 мая Херсонщины один человек погиб, четверо ранены.

Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"В течение суток российские войска нанесли 80 ударов по правобережным населенным пунктам Херсонской области. Выпустили 339 снарядов из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня "Град", танков, беспилотников и авиации", — говорится в сообщении.

По данным ОВА, Херсон находился под обстрелами четыре раза. Снаряды попали в здания школы, больницы и территорию и постройки двух предприятий критической инфраструктуры.

По данным Генерального штаба ВСУ, на протяжении 11 мая на Херсонском направлении российская армия оборонялась и нанесла удары по населенным пунктам. В частности, под обстрелами находились Золотая Балка, Веселое, Львово, Ивановка, Антоновка, Днепровское, Кизомис и Херсон.

Ранее пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты усилили обстрелы правого берега Херсонщины из-за "информационного вброса" о том, что Силы обороны Украины заняли позиции на левом берегу Днепра.

Читайте также: