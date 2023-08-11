Оккупанты беспощадно обстреливают Херсон: Гуменюк назвала мишени врага

В последние дни оккупанты активизировали обстрелы Херсона.

Об этом сообщила начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Для того, чтобы прикрывать свои действия, они усиливают обстрелы. Населенные пункты ближе к дельте вчера страдали как можно больше. Белозерку очень мощно обстреляли, восьмеро гражданских людей были ранены, были тяжелые ранения. Характерно то, что снова бьют по местам скопления людей — церковь, админздания, где выдается гуманитарная помощь. Что характерно — церковь Московского патриархата, где недавно был убит священник. Они продолжают бить туда же, нет ничего святого", — сказала она.

Напомним, 13 июня, оккупанты убили отца Николая Палагнюка, который в то время в храме раздавал гуманитарную помощь. Погибшему священнику было 72 года.

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