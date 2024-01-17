Оккупанты беспощадно обстреливают Херсон: в городе есть перебои с электроэнергией

Российские оккупанты 17 января в очередной раз нанесли удар по Херсону. В результате обстрела возникли перебои с электроэнергией.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

По его словам, удар военные преступники РФ нанесли около 11:30. Обстреливали Днепровский район города с временно оккупированного левого берега. В результате обстрела возникли перебои с электричеством.

"Сейчас идет обстрел Херсона со стороны российских оккупационных войск. Не находитесь на открытом пространстве! Перейдите к более безопасным местам", — призвал Роман Мрочко по состоянию на 12:10.

Напомним, что в Херсоне повреждены около 50% многоэтажек в результате обстрелов.

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