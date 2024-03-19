Оккупанты без успеха штурмовали позиции ВСУ на Купянском и Херсонском направлениях — Генштаб

Армия РФ без успеха штурмовала позиции ВСУ на Купянском и Херсонском направлениях. Силы обороны продолжают сдерживать врага в Донецкой области. За прошедшие сутки, 18 марта, на фронте произошло 61 боевое столкновение.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба 19 марта.

Всего враг нанес 7 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 110 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Большая Писаревка, Лукашевка, Пономаренко Сумской области; Раздолевка, Семеновка, Александрополь, Очеретино, Новобахмутовка, Красногоровка, Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем было около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

На Купянском направлении враг совершил 3 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 4 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими защитниками отражены 7 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг 9 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, осуществлено 3 штурма позиций наших войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству ПВО противника.

Напомним, эксперт по национальной безопасности Иван Варченко подчеркнул, что ВСУ остановили оккупантов возле Авдеевки, но РФ бросает солдат на "мясные штурмы". Эксперт считает, что российские оккупанты пока не осознали, что их наступление на Авдеевском направлении было остановлено. Хотя захватчики "надеялись, что будет еще больший успех".

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