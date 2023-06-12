Оккупанты бежали с места базирования: мэр Мелитополя сообщил о последствиях взрыва на побережье Азовского моря

Здесь вам не курорт.

Во временно оккупированном Приморске нанесен удар по российским солдатам, находившимся на одной из баз отдыха.

Об этом сообщает в Telegram городской голова Мелитополя Иван Федоров.

12 июня был нанесен удар по базе отдыха "Солнечная". В результате обстрела россияне скрывались с места базирования, а некоторых из них пришлось эвакуировать медикам.

12 июня был нанесен удар по базе отдыха "Солнечная" Фото: Иван Федоров

"Кто-то из оккупантов убегал дальше, чем видел, других вывозили уже на "скорых, а кого-то не успели разобрать из-под завалов", — сообщил Федоров.

Тем временем в Генштабе сообщили о ситуации в оккупированной затопленной Голой Пристани. Там враг разрешает эвакуацию граждан Украины только после получения взятки.

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