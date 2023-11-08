Оккупанты безуспешно атаковали на 6 направлениях: ВСУ продолжают наступление – сводка Генштаба

В Украине на фронте за прошедшие сутки произошло 45 боевых столкновений. Всего враг нанес шесть ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба 8 ноября.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области, где наши защитники отразили шесть атак противника.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества.

На Бахмутском направлении воины ВСУ отразили 6 атак оккупантов возле Богдановки, Андреевки и Клещиевки Донецкой области. В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Так, Силы обороны отразили 14 атак противника вблизи Степного, Авдеевки, Тоненького и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки Донецкой области, где наши защитники отразили 17 атак.

На Шахтерском направлении враг вел штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области, успеха не имел.

На Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили семь артиллерийских средств, два пункта управления, состав горюче-смазочных материалов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, две радиолокационных станции и радиоэлектронную борьбу противника.

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