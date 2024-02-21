Оккупанты безуспешно наступали на Харьковщине, ВСУ удерживают позиции в Херсонской области — Генштаб

Армия РФ безуспешно наступала в районе Синковки Харьковской области, а на Херсонском направлении ВСУ продолжают удержание позиций. За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба ВСУ 21 февраля.

Всего враг нанес 5 ракетных и 125 авиационных ударов, совершил 124 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БПЛА типа "Shahed-136/131".

Авиационные удары получили: Грачевка, Чугуновка, Федоровка, Екатериновка, Шевченково, Ивановка, Глушковка, Степная Новоселовка, Песчаное Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Веселое, Раздолевка, Часов Яр, Александрополь, Очеретино, Орловка, Ласточкино, Тоненькое, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино, Новоданиловка Запорожской области; Саблуковка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг предпринял 2 безуспешные попытки наступления в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении противник 8 раз атаковал наши подразделения вблизи Белогоровки Луганской области и Тернов, Выемки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 2 атаки противника возле Ивановского Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 13 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Ласточкино, Северное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты предприняли 20 попыток прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении враг 7 раз пытался улучшить свое тактическое положение южнее Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника у Малой Токмачки и Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОВСУ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 1 безуспешный штурм.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и 5 зенитно-ракетных комплексах противника. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 составу горюче-смазочных материалов и 12 артиллерийским средствам противника.

Напомним, Россия ударила ночью против 21 февраля ракетами и дронами. Силы ПВО уничтожили одну ракету Х-59 и 13 дронов.

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