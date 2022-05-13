Оккупанты безуспешно наступали возле Орехового, продолжают наносить авиаудары по Мариуполю — Генштаб

Начались 79 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей и содержания сухопутного коридора между указанными территориями и временно оккупированным Крымом. Также поддерживает напряженность в Приднестровском регионе Молдовы и на территории республики Беларусь.

Об этом сообщается в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 13 мая.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. Основные усилия подразделений вооруженных сил республики были сосредоточены на прикрытии государственной границы в Брестской и Гомельской областях.

На Северском направлении проходят мероприятия усиленной охраны участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. По имеющейся информации, противник производит опрокидывание в приграничные районы Брянской области дополнительных подразделений артиллерии для наращивания провокационных обстрелов населенных пунктов Черниговской области, расположенных вблизи государственной границы Украины.

На Слобожанском направлении враг принимает меры по перегруппировке подразделений, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для восстановления наступательных возможностей.

В Харьковском направлении наступательных действий не проводил. Основные усилия сосредоточили на недопущении продвижения наших войск в районе населенного пункта Веселое.

В Воронежской и Белгородской областях российской федерации продлено до 25 мая 2022 года действие повышенного уровня террористической угрозы.

На Донецком направлении противник продолжает сосредоточить основные усилия на установлении полного контроля над населенным пунктом Рубежное.

В Лиманском направлении подразделения врага пытались закрепиться в районе населенного пункта Александровка.

На Бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия в направлении населенного пункта Орехово и в районе населенного пункта Камышеваха, успеха не имели.

На Кураховском направлении враг вел наступательные действия в направлении населенного пункта Марьинка.

Продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия сосредотачивался на блокировании подразделений наших войск в районе завода "Азовсталь". С целью установления полного контроля над городом применяет стратегическую авиацию. Учитывая меры по эвакуации местных жителей, следует ожидать наращивания огневого воздействия в ближайшее время.

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник вел артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск по всей линии и воздушную разведку с применением БпЛА.

На Южнобужском направлении оккупационные подразделения активных боевых действий не совершали, обстреливали подразделения украинских войск из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Александровка, Таврическое, Котлярово, Ганновка и Осокоровка.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск, Воздушных Сил и Десантно-штурмовых войск было поражено семь воздушных целей: пять БпЛА типа "Орлан-10", один вертолет Ка-52 и одна крылатая ракета.

Авиация воздушных сил на определенных направлениях продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха и поддерживать боевые действия подразделений наших войск.

Только на Донецком и Луганском направлениях защитниками Украины за минувшие сутки отбиты 18 атак врага, уничтожены 13 танков, восемь артиллерийских систем, 27 единиц боевой бронированной техники, две единицы специальной инженерной техники и пять автомобилей противника.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович не берется прогнозировать, сколько еще будет продолжаться война. Но он уверен, что россияне исчерпывают свои силы, необходимые для наступления. Арестович признает, что иногда ошибается в прогнозах, но считает, что причина тому — ужасный идиотизм российского командования.

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