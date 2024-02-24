Оккупанты безуспешно наступали возле Синьковки на Харьковщине и на левом берегу Днепра — Генштаб

Армия РФ совершила две безуспешные атаки на позиции ВСУ в районе Синьковки Харьковской области и восемь безуспешных штурмов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновения.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба ВСУ 24 февраля.

Всего враг нанес 10 ракетных и 93 авиационных удара, совершил 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 12 БпЛА типа "Shahed". Уничтожены все 12 дронов-камикадзе.

Авиационные удары получили населенные пункты Новоегоровка, Макеевка, Белогоровка Луганской области; Торское, Клещиевка, Андреевка, Белая Гора, Часов Яр, Курдюмовка, Нью-Йорк, Новобахмутовка, Орловка, Тоненькое, Красногоровка, Константиновка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области и Малая Токмачка, Роботино и Новоданиловка на Запорожье.

Под артиллерийский огонь российских оккупантов попали более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших защитников в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отбиты 2 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 9 атак противника в районах Богдановки и Ивановского Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак врага в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное и Первомайское.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки, где враг 44 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении отбиты 8 атак противника у Роботиного.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупантов. Понеся потери, враг не оставляет попыток вытеснить наши подразделения. Так, за прошедшие сутки противник совершил 8 безуспешных штурмов на левобережье Днепра.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитных ракетных комплексах противника. Также подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен еще один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Ракетники нанесли поражение по 4 районам сосредоточения личного состава, пункту управления, 3 артиллерийским средствам, составу боеприпасов и по 2 РЛС ЗРК "Бук-М3" противника.

Как сообщалось, в ночь на 24 февраля силы ПВО уничтожили 12 беспилотников и две ракеты Х-59 на юге. В частности, одна из сбитых дронов, упав в жилой квартал Одессы, вызвала разрушение и возгорание в одном из домов города.

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