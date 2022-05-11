Оккупанты безуспешно пытались установить контроль над Рубежным: на Донбассе отбиты 12 атак россиян

Российские военные не оставляют попыток захватить Донбасс.

В частности, на Северодонецком направлении россияне попытались установить контроль над Рубежным. Впрочем, это было безуспешно.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Армия Российской Федерации также совершила безрезультатные штурмовые действия в районах Нижнего, Тошковки, Орехового.

За прошедшие сутки на фронте Луганщины и Донетчины отбито 12 атак врага. Кроме того, уничтожены 12 танков, четыре артиллерийские системы, 19 единиц боевой бронированной техники, две единицы специальной инженерной техники и семь автомобилей. Также Подразделения ПВО сбили один вражеский вертолет Ми-24 и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Как сообщалось, в Донецкой области оккупанты сосредоточили все усилия в направлении Рубежного. Оккупанты пытаются взять город под контроль. Также они не прекращают штурмовые действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском направлениях.

Читайте также: