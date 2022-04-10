Оккупанты безуспешно пытались взять Александровку: потеряли около роты тактической группы

Россияне тоже потеряли немало техники.

Российские оккупанты пытаются взять под контроль населенный пункт Александровка, но их это не удается.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Также читайте Число раненых солдат растет: на оккупированных территориях россияне разместили военные госпитали

Отмечается, что штурм на Южнобужском направлении не дал российским оккупантам желаемый результат. Таким образом, оккупанты потеряли в ротную тактическую группу личного состава и техники.

К слову, на территории Донецкой и Луганской областей украинским военным за прошедшие сутки удалось отразить восемь атак врага. Кроме того, уничтожены четыре танка, восемь единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника.

Как сообщалось, армия Российской Федерации пытается прорвать оборону подразделений Вооруженных Сил Украины в районе города Изюм Харьковской области и установить полный контроль над городом Мариуполь. Оккупанты предпринимают попытки улучшить тактическое положение своих подразделений на Николаевском направлении.

Читайте также: