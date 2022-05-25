Оккупанты безуспешно пытаются отбить утраченные позиции на севере Харьковщины — Минобороны

В среду, 25 мая, военные страны-агрессорки России пытались контрнаступать в направлении нескольких населенных пунктов в Харьковской области.

Оккупанты пытались совершить наступление в направлении сел Терново, Руськие Тишки и Питомник.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.

"Украинские воины отразили несколько попыток российских оккупантов продвинуться в направлении села Довгенькое Харьковской области и села Богородичное в Донецкой области. Враг ищет попытки найти слабые места в системе обороны наших войск. К этому активно привлекает артиллерию и армейскую авиацию", — сказал спикер ведомства.

По его словам, на Харьковском направлении оккупанты сосредоточились на содержании занимаемых рубежей и районов. Кроме того, они пытаются не допустить дальнейшего освобождения украинскими военными временно оккупированных территорий.

Также Мотузяник сообщил, что российские оккупанты собираются возобновить наступление на Славянск, что в Донецкой области.

Напомним, начались 91 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. На Донбассе ВСУ отразили 8 вражеских атак и уничтожили 23 единицы техники оккупантов. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба 25 мая.

Читайте также: