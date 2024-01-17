Оккупанты били по Донетчине – что известно о последствиях удара и разрушениях

Российские захватчики атаковали ряд населённых пунктов в Донецкой области.
Оккупационная армия России за сутки атаковала ряд населенных пунктов в Донецкой области. Повреждение в результате обстрелов есть в трех районах области – Покровском, Краматорском и Бахмутском.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Покровский район
Авдеевка получила четыре ракетных удара – поврежден корпус больницы. В Марьинской громаде из артиллерии обстреляны Красногоровка, Георгиевка и Екатериновка. В Очеретинской громаде под обстрел попали окрестности Желанного и Семеновки. В Кураховской громаде повреждены четыре частных дома в Остром, обстреляна промзона.
Краматорский район
В Константиновской громаде под гнем обыли окрестности Иванополья, Дилиевки и Предтечино. В Лиманской громаде повреждены два дома: в Торском и Заречном.
Бахмутский район
В Часовоярской громаде повреждены три частных дома, многоэтажка и промышленное здание. В Звановской громаде повреждены два дома в Звановке, обстреляны Верхнекаменное и Переездное. В Северске повреждены четыре дома.
Всего за сутки россияне семь раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 82 человека, в том числе 11 детей.
Напомним, в результате ракетного удара по Харькову 16 января погиб человек, еще 17 – ранены.
Читайте также: