Оккупанты били по Донетчине – что известно о последствиях удара и разрушениях

Оккупационная армия России за сутки атаковала ряд населенных пунктов в Донецкой области. Повреждение в результате обстрелов есть в трех районах области – Покровском, Краматорском и Бахмутском.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район

Авдеевка получила четыре ракетных удара – поврежден корпус больницы. В Марьинской громаде из артиллерии обстреляны Красногоровка, Георгиевка и Екатериновка. В Очеретинской громаде под обстрел попали окрестности Желанного и Семеновки. В Кураховской громаде повреждены четыре частных дома в Остром, обстреляна промзона.

Краматорский район

В Константиновской громаде под гнем обыли окрестности Иванополья, Дилиевки и Предтечино. В Лиманской громаде повреждены два дома: в Торском и Заречном.

Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены три частных дома, многоэтажка и промышленное здание. В Звановской громаде повреждены два дома в Звановке, обстреляны Верхнекаменное и Переездное. В Северске повреждены четыре дома.

Всего за сутки россияне семь раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 82 человека, в том числе 11 детей.

Напомним, в результате ракетного удара по Харькову 16 января погиб человек, еще 17 – ранены.

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