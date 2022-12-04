Оккупанты били по громадам Днепропетровщины и обстреливали Херсонщину: ситуация в регионах на 4 декабря

Российские оккупанты продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру украинских населенных пунктов.
Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Одесской, Кировоградской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Тернопольской областях, Полтавщине, Винницкой области, Черкасщине, Черниговщине, Житомирщине и Киевщине.
Об этом говорится в утренней оперативной сводке из регионов за 4 декабря.
Сумщина
Ночью враг совершил два обстрела пограничных громад. По с. Заруцкое Глуховской громады Шосткинского района совершен минометный обстрел.
Также по территории в направлении с. Нововасиловка Зноб-Новгородской громады Шосткинского района — одиночные выстрелы из стрелкового оружия. Информация о пострадавших и разрушении гражданской инфраструктуры уточняется.
Вчера в течение дня россияне обстреляли Эсманскую громаду. По одному из пограничных сел ударили из минометов. В результате обстрела повреждена мастерская одного из местных предприятий и линии электропередач.
Запорожская область
За минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Новоалександровка, Ольговское, Дорожнянка, Новоданиловка, Белогорье, Железнодорожное, Орехов, Малые Щербаки, Степногорск, Беленькое, Новопавловка, Гуляйполе, Плавни, Камянское.
Поступило 25 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими России. Подробная информация о последствиях уточняется.
За прошедшие сутки проводилась эвакуация гражданского населения с временно оккупированной территории.
Днепропетровщина
Россияне ночью обстреливали каждый час из "Градов" и тяжелой артиллерии четыре громады — Никопольскую, Марганецкую, Покровскую и Красногригорьевскую.
Обошлось без пострадавших. В Красногригорьевской громаде повреждены 5 частных домов, хозяйственные постройки, гаражи и линии электропередач. В других громадах идет обследование территорий. Детали атак уточняются.
Харьковщина
Оккупанты снова наносят артиллерийский и ракетный удар по Купянскому району. Так, в Купянск-Узловом в результате обстрелов было повреждено дорожное покрытие, железнодорожную инфраструктуру. Ночью ракеты С-300, запущенные россиянами, повредили окна и крыши в пяти частных домовладениях Шевченковской громады. Пострадавших нет. Также имеется повреждение линий передач.
Также ночью со стороны РФ произошел еще один ракетный обстрел пгт. Шевченково. Россияне наносили в сутки удары по населенным пунктам Волчанской громады и пограничным селам Харьковского района, а также Изюмщине. Без пострадавших.
Луганщина
Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки врага вблизи Площадки и Белогоровки. Из танков и разнокалиберной артиллерии россияне открывали огонь по вышеназванным населенным пунктам, а также Макеевке.
Так называемое "правительство ЛНР" "задним числом" установило тарифы на коммунальные услуги в недавно захваченных Северодонецке, Лисичанске и Кременском районе. К примеру, в Северодонецке – с июля.
Донетчина
Утром обстрелы Авдеевки и населенных пунктов Очеретинского общества. Самыми горячими точками остаются Бахмут, Авдеевка, Угледар. Они находятся под постоянными обстрелами. Вчера днем и вечером несколько обстрелов Торецкая, поврежденные многоэтажки и частные дома.
Также россияне нанесли ракетный удар по Краматорску, попали в промышленное предприятие. Жертв среди гражданских нет. За минувшие сутки в Донецкой области: один погибший и пять раненых.
Николаевская область
Ночью – минометный обстрел по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет. За прошедшие сутки вражеских обстрелов подвергся один из населенных пунктов Куцурубской громады. Пострадавших нет.
Херсонщина
Враг продолжает обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций наших войск и освобожденных населенных пунктов Херсонской области. Не прекращает обстрелы пригорода и города Херсон.
Россияне вывезли всех коллаборантов из временно оккупированного Олешки, сообщает Центр Национального сопротивления. Были вывезены все представители оккупационной администрации и полиция.
Во всех населенных пунктах Каланчакской ТГ произошла ротация военных РФ. В Генической ТГ оккупационные власти продолжают давить на молодежь, "программируют на уважение РФ". В Херсоне возобновлено электроснабжение, 75% города благодаря энергетикам снова со светом. В целом операторы мобильной связи возобновили работу 84 базовых и трех передвижных станций на освобожденной Херсонщине. Херсонщина постоянно получает гуманитарную помощь.
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