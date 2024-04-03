Оккупанты били по Харьковщине артиллерией, минометами и авиабомбами: среди жертв – ребенок (фото)

Оккупационная армия России за сутки атаковала из артиллерии, минометов и КАБ около 15 населенных пунктов Харьковщины. Среди жертв – 11-летний мальчик и его 58-летний отец.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Так, 3 апреля в 03:29 в результате обстрела КАБ г. Купянск были повреждены гаражи в гаражном кооперативе и частный дом. Информация о пострадавших не поступала. Повторные обстрелы произошли в 3:32 – также без разрушений и пострадавших.

В 03:25 в результате вражеских обстрелов КАБ в поселке Боровая Изюмского района повреждено здание образовательного учреждения и гаражи. Информация о потерпевших не поступала.

Последствия удара РФ по Харьковской области / Фото: Олег Синєгубов

В с. Кучеривка Купянского района в результате обстрела КАБ повреждены два частных дома. Без пострадавших.

В результате вражеского артобстрела с. Новоосиново Купянского района поврежден частный дом. На месте удара погиб 58-летний мужчина, а в больнице, в результате полученных ранений, погиб его 11-летний сын.

Последствия удара РФ по Харьковской области / Фото: Олег Синєгубов

Последствия удара РФ по Харьковской области / Фото: Олег Синєгубов

Российские оккупанты артиллерией обстреляли с. Ивашки Богодуховского района. В результате 12 ударов уничтожены пять жилых домов. Отсутствует энергоснабжение. Без жертв.

В селе Липцы Харьковского района в результате обстрела был разрушен склад-магазин и повреждено помещение учреждения. Также поврежден частный жилой дом и магазин напротив. Без пострадавших.

Напомним, в Сумской области зафиксировано 226 взрывов.

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