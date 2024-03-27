Оккупанты били по Харьковщине минометами, артиллерией и ракетами: есть пострадавшие и разрушения

В ОВА рассказали о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки.

Оккупационная армия России в течение суток атаковала ряд населенных пунктов Харьковской области. Враг бил минометами, артиллерией и ракетами. В результате атаки ранения получили люди, также есть разрушения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Так, 26 марта, в 11:40, произошел обстрел крылатой ракетой Х-35У г. Харьков. Повреждены здания коммунального учреждения и многоквартирный дом. Пострадал 64-летний охранник.

Под артиллерийские и минометные удары врага попали около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка и другие. Авиаудары подверглись н.п. Новоегоровка, Ивановка, Кисловка.

В селе Чернолозка Красноградского района в 4:50, 27 марта, в результате вражеских ракетных обстрелов без света осталось 78 абонентов. Без пострадавших.

В городе Изюм в 3:15 произошел вражеский обстрел БпЛА "Шахед", в результате которого повреждено здание учебного заведения и частный дом. Ранение получил 62-летний охранник.

В Купянске поврежден частный дом и хозяйственная постройка и здание молочноконсервного комбината. Травмирован 55-летний мужчина.

В селе Александровка произошел обстрел из РСЗО "Град", в результате которого повреждено здание местного учреждения, девять частных домов, два частных автомобиля, здание учебного заведения. Получила ранение 56-летняя женщина.

За минувшие сутки на Купянском направлении враг совершил одну безуспешную атаку в районе н.п. Ивановка.

Напомним, ночью Россия атаковала Украину дронами – первые подробности обстрела.

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