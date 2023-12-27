Оккупанты били по Херсонщине из артиллерии, танков и дронов – есть жертвы

Россияне снова обстреляли Херсон и область.

Оккупационная армия России за прошедшие сутки произвела 161 обстрел Херсонщины, выпустив 853 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА, из них — 7 "Shahed". В результате атаки три человека погибли.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По Херсону враг выпустил 90 снарядов.

Российские оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объекты инфраструктуры, предприятия, торговый центр, железнодорожный вокзал в Херсоне и учебное заведение в Херсонском районе.

Из-за российской агрессии еще 16 людей получили ранения.

Напомним, оккупанты вечером 26 декабря обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне и подвижной состав "Укрзализныци". В результате обстрела погиб полицейский, еще двоих госпитализировали с осколочными ранениями.

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