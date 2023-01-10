Оккупанты били по Херсонщине почти полсотню раз, есть погибшие: что известно

Оккупанты били по Херсонщине из танков, артиллерии, РСЗО и минометов.

Херсонскую область 9 января российские оккупанты обстреляли 46 раз. Есть жертвы.

Об этом сообщил утром 10 января глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

По его данным, обстреливали область россияне из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

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В результате российских обстрелов погибли два человека еще двое жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.

Сам Херсон россияне обстреляли 14 раз – в очередной раз атаковали жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, частные и многоквартирные дома.

Херсонщина в огне

11 ноября 2022 года украинские военные уволили Херсон – единственный областной центр, который еще в начале войны захватили российские оккупанты. После деоккупации россияне не прекращают обстрелы города, в результате которых гибнут мирные жители.

Так, днем 9 января российские оккупанты снова нанесли артудар по жилому кварталу Херсона. Сообщалось о жертвах.

По данным ОП, из-за попадания снаряда начался пожар в частном жилом доме.

8 января россияне обстреляли Херсон зажигательными снарядами (видео).

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