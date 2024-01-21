Оккупанты били по Марганецкой громаде: что известно о последствиях удара и разрушениях

Россияне после полуночи атаковали Марганецкую громаду.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

По его данным, оккупанты ударили из тяжелой артиллерии. Направили туда и два дрона-камикадзе.

"Повредили пять частных домов, два хозяйственных сооружения и гараж. В самом Марганце из-за вражеского обстрела повреждена линия электропередач. Обесточено было более 11 тысяч домов. Большинству семей свет уже вернули", — написал он.

Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, оккупанты ударили дроном-камикадзе по Марганецкой громаде на Днепропетровщине. Под удар попали двое парней.

Кроме того, мы ранее информировали, что в результате вражеских ударов по Покровскому району Донецкой области погибли 11 человек, в том числе пятеро детей.

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