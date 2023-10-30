Оккупанты били по Сумщине и атаковали дронами и ракетами Днепропетровщину: как прошла ночь в регионах

Ночь на 30 октября в большинстве областей Украины прошла относительно спокойно.

Областные государственные администрации отчитались, какая ситуация в регионах по состоянию на утро понедельника, 30 октября, и как прошла ночь в городах Украины.

Хмельницкая область

Ночью во время воздушной тревоги работали силы ПВО. Пострадавших нет. Повреждений гражданской инфраструктуры нет.

Черниговщина

За сутки – 3 обстрела (64 взрыва). Враг стрелял из минометов и АГС по Черниговскому и Новгород-Северскому районам. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина

Ночью и утром россияне провели 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 47 взрывов из минометов и артиллерии. Под обстрелами были Хотинская, Белопольская, Эсманская, Середино-Будская громады. Предварительно – без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 192 взрыва – из минометов, АГС. Также произошла атака вражеского дрона-камикадзе типа "FPV" и вражеский дрон совершил сброс взрывчатки (ВОГ). Под обстрелами были Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Хотинская, Путивльская, Середино-Будская, Шалыгинская, Эсманская громады. Без последствий.

Запорожская область

За прошедшие сутки 23 населенных пункта были под вражеским огнем. Оккупанты нанесли 178 ударов.

Захватчики усилили свои атаки по гражданскому населению: в результате РСЗО обстрела Новояковловки ранены 16-летний парень, также пострадала 59-летняя жительница Орехова, попавшая под артобстрел. Пострадавшим предоставлена необходимая медицинская помощь.

За прошедшие сутки правоохранители зафиксировали 35 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодаровке, Волшебному, Малиновке, Роботиному, Малой Токмачке, Полтавке, Каменском, Малым Щербакам и Пятихатках, 8 РСЗО-обстрелов Новояковловки, Малой Токок, Малой Токмак а также 3 авиаудара по Орехову и Роботиному.

132 артобстрела пришлись по территории Беленького, Железнодорожного, Новоандреевки, Левадного, Егоровки, Белогорья, Темировки, Степного, Каменского, Пятихаток, Малых Щербаков и других прифронтовых городов и сел. Поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Днепропетровщина

Ночью защитники из ПВК "Восход" сбили в небе над областью две вражеские ракеты. Обломки рухнули в Днепровском районе. Там повреждены пятиэтажка, частный дом и автомобиль.

Никополь агрессор дважды обстреливал из тяжелой артиллерии. Обошлось без погибших и раненых.

Семь дронов-камикадзе оккупанты направили вчера днем на Никополь. Били и из тяжелой артиллерии. В городе изуродованы 4 дома, хозяйственная постройка, 2 частных предприятия. Также повреждены грузовик и линия электропередач.

Неспокойно было и в Мировской громаде Никопольского района. По ней россияне выпустили полдесятка артиллерийских снарядов. Без жертв.

Харьковщина

Ночью враг из артиллерии обстрелял с. Новоосиново Купянского района, поврежден частный дом и гараж. Пострадавших нет.

Также оккупанты ночью обстреляли Купянск-Узловой, поврежден частный дом, забор. Без пострадавших.

На Слобожанском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.

На Купянском направлении наши защитники отразили 7 атак противника в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Двуречная, Синковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестово.

В результате артиллерийского обстрела с. Подолы Купянского района повреждено частное домовладение.

В результате обстрелов из артиллерии г. Купянск повреждено частное домовладение, загорелся частный жилой дом.

Луганщина

За прошедшие сутки россияне попытались атаковать юго-восточнее Тернов на Донетчине. За сутки противник совершил 139 обстрелов (526 снарядов).

Донетчина

За прошлые сутки под огнем оккупантов: Железное, Авдеевка, пгт Курдюмовка, с.Островское, с.Новоукраинка, с.Урожайное, с.Комар.Поврежден магазин, гражданский автомобиль, гараж. За сутки в Донецкой области: один человек погиб.

Николаевщина

Ночью силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены пять вражеских БПЛА "Shahed-131/136". В результате падения обломков одного из сбитых БпЛА возник пожар складского помещения фермерского хозяйства Баштанского района. Возгорание оперативно ликвидировано. Пострадавших нет.

Вчера днем и сегодня ночью вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины. Без пострадавших.

Также вчера враг наносил артиллерийские удары за пределами населенного пункта Куцурубской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина

За сутки по области противник совершил 95 обстрелов (514 снарядов), из них по г. Херсон – 10 обстрелов (46 снарядов).

Вчера днем оккупанты из артиллерии обстреляли Новоберислав. Травмы получил 46-летний местный житель, находившийся на улице во время прилета. Раненого госпитализировали в тяжелом состоянии, спасти жизнь мужчине не удалось.

Под вражеским огнем была Крещеновка. Оккупанты ударили по селу из артиллерии. Зафиксировано 5 прилетов. Повреждена сельхозтехника и частный автомобиль. Также оборваны электросети; село частично обесточено. Прошло без жертв.

В течение дня враг атаковал Херсон из артиллерии. Есть пострадавшие. У 43-летней женщины взрывная травма, осколочное ранение конечности. У 36-летней женщины осколочное ранение стеклом затылка. Еще один пострадавший – мужчина. У него взрывная травма. 30 октября из-за вражеских обстрелов Херсона погибла 91-летняя женщина.

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