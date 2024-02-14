Оккупанты били по Запорожью: есть жертва (фото)

Оккупационная армия России за минувшие сутки совершила авиаудары по населенным пунктам Запорожской области. В результате удара по жилому дому погиб 67-летний житель Малой Токмачки.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

Так, оккупанты ударили пятью авиаснарядами по Малой Токмачке, Новодаровке и Роботино, совершили семь РСЗО-обстрелов Новоданиловки, Малой Токмачки и Роботино, а также 48 БПЛА-атак по Малиновке, Чаривном, Лобковом и Новоданиловке.

Последствия атаки по Запорожской области/ Фото: Запорожская ОВА

122 артобстрела пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новодаровки, Левадного, Белогорья, Пятихаток, Каменского, Степногорска и других прифронтовых городов и сел.

Напомним, россияне обстреляли более 20 городов и сел Харьковщины – погибла женщина.

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