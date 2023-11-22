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Оккупанты били по жилым кварталам Херсонщины: есть жертва и разрушение – подробности

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Оккупанты били по жилым кварталам Херсонщины: есть жертва и разрушение – подробности

Обстрел Херсона / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Россияне за сутки выпустили 524 снаряда по населенным пунктам Херсонщины.

Оккупационная армия России за минувшие сутки совершила 115 обстрелов Херсонской области, выпустив 524 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. В результате атаки есть жертва и пострадавшие.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"По Херсону враг выпустил 46 снарядов. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 7 – получили ранения", — уточнил Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здания завода, учебного заведения, общежития и магазина в Бериславском районе; офисное здание в Херсоне.

Напомним, после полуночи 22 ноября в Хмельницкой области во время воздушной тревоги работали силы ПВО. Произошло падение обломков на территории региона.

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Дата публикации
Просмотры
421
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