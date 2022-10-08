Оккупанты били почти повсюду: в Генштабе ВСУ сообщили о ситуации на фронте

Лишь на одном направлении под огнем оказались свыше 40 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения.

На севере Украины ситуация без существенных изменений – в Беларуси продолжили закрытие воздушного пространства на юге и проверяют войска на готовность. Тем временем российские оккупанты совершали обстрелы на других направлениях.

Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ 8 октября.

"На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. В Республике Беларусь до 15 октября продолжены меры по проверке войск. Также, в очередной раз, продолжили закрытие воздушного пространства в южных областях этой страны", – говорится в сообщении.

В других направлениях оккупационные войска продолжили обстрелы из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов:

на Сиверском направлении – Сеньковка, Блешня и Николаевка Черниговской области, а также Бачевск, Стариковое, Кондратовка и Беловоды Сумской области;

– Сеньковка, Блешня и Николаевка Черниговской области, а также Бачевск, Стариковое, Кондратовка и Беловоды Сумской области; на Слобожанском направлении – Уды, Казачья Лопань, Красное, Глубокое, Огурцово, Варваровка, Нескучное, Терновая и Двухлетняя;

– Уды, Казачья Лопань, Красное, Глубокое, Огурцово, Варваровка, Нескучное, Терновая и Двухлетняя; на Краматорском направлении – Терны, Новоегоровка, Макеевка, Ямполевка, Дроновка, Серебрянка, Белогоровка, Веселое и Григоровка;

– Терны, Новоегоровка, Макеевка, Ямполевка, Дроновка, Серебрянка, Белогоровка, Веселое и Григоровка; на Бахмутском направлении – Верхнекаменное, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Майорск и Нью-Йорк;

– Верхнекаменное, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Майорск и Нью-Йорк; на Авдеевском направлении – Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

– Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка. В Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. От вражеских обстрелов пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов. Среди них – Темировка, Зеленое Поле, Времовка, Нескучное, Угледар, Павловка, Ольговское, Железнодорожное, Гуляйпольское, Волшебное и Мирное.

В Генштабе добавили, на Южнобужском направлении обстрелов подверглись районы более сорока населенных пунктов. В частности, для атаки на инфраструктуру Никополя и территорий Николаевской области враг снова задействовал иранские беспилотники-камикадзе.

Роль Беларуси в войне против Украины

Беларусь участвует в войне против Украины от 24 февраля. Именно с территории этого государства Россия запускала по Украине ракеты. Также из Беларуси в Киев пошли в наступление российские войска.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал 4 октября, что его страна участвует в войне против Украины на стороне России. В Беларуси также решили проверить военнообязанных белорусов.

Алексей Данилов ранее отмечал, что если со стороны Беларуси снова сует армия, Украина на это будет реагировать силовыми методами.