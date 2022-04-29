Оккупанты блокируют "Азовсталь" и пытаются удерживать позиции возле Харькова — Генштаб

Начались 65 сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению.
Россия не прекращает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Оккупанты продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне, чтобы получить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 29 апреля.
На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
На Северском направлении изменений в деятельности и составе группировки противника не обнаружено.
На Слобожанском направлении враг продолжает сосредотачивать усилия на удержании занимаемых позиций в районе Харькова и пытается производить огневое поражение подразделений ВСУ по отдельным направлениям.
На изюмском направлении активных наступательных действий не проводил. Основные усилия сосредоточены на ведении разведки, выявлении оборонных позиций подразделений Сил обороны и их поражении огнем артиллерии.
На Донецком и Таврическом направлениях, с целью недопущения перегруппировки наших войск, враг производит обстрелы позиций по артиллерии, минометам и реактивным системам залпового огня вдоль всей линии столкновения. Российские оккупанты продолжают блокировку наших подразделений в Мариуполе, в районе завода "Азовсталь".
На временно занятых территориях оккупационные власти продолжают осуществлять меры по ограничению передвижения и задержания местных жителей и блокированию гуманитарных грузов с территории Украины. Кроме того, российские оккупанты грабят селян. Так, например, из сельхозобщества в городе Каменка-Днепровская похищено более 60 тонн пшеницы вместе с грузовым транспортом.
За предыдущие сутки Украинскими защитниками было поражено 15 воздушных целей: один самолет, пять крылатых ракет и девять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.
Украинские защитники ведут активную маневренную оборону, в отдельных местах наносят контрудары. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены шесть танков, одна артиллерийская система, двенадцать единиц бронированной техники, один автомобиль и одна зенитная установка.
Как сообщалось, советник Офиса президента Алексей Арестович дал новый прогноз по поводу событий, которые могут происходить в войне России против Украины в ближайшее время. Как прогнозирует Арестович, ожесточенные бои могут возобновиться в июне – начале июля 2022 года.
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