Отмечают поражение военных объектов и элементов инфраструктуры на глубине территории Украины.

На Южнобужском направлении оккупант задействовал танки, ствольную артиллерию и РСЗО для обстрелов районов населенных пунктов Посад-Покровское, Александровка, Прибужское, Лупарево, Мирное, Новогригорьевка, Красная Долина, Первомайское, Киселевка, Любомировка, Андреевка, Андреевка, Андреевка, Любомировка, Николаевка, Андреевка и Андреевка.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ вечером 23 августа.

По информации командования, враг нанес авиаудары возле Трудолюбовки, Андреевки и Новогригорьевки. Для разведки позиций наших войск и коррекции огня артиллерии противник активно задействовал БПЛА.

Более того, корабельная группировка оккупантов в акваториях Черного и Азовского морей продолжает выполнять задачи по блокированию гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражению военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.

Напомним, что украинские военные сбили российский истребитель Су-30СМ с бортовым номером RF81771, вероятно, в Харьковской области.

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