Оккупанты блокируют гуманитарные грузы: какая обстановка в Мариуполе, Энергодаре и Пологах

Несмотря на договоренности, захватчики снова обстреливали трассу, по которой направлялся гуманитарный конвой.

Оккупанты блокируют какие-либо гуманитарные грузы в Мариуполь и не позволяют вывозить людей из разрушенного города.

Накануне в Запорожье вернулись десятки автобусов, которые отправляли туда для спасения людей, говорится в сюжете ТСН.

Несмотря на договоренности, захватчики снова обстреливали трассу, по которой направлялся гуманитарный конвой. Именно в Запорожье сейчас пытаются доставить украинцев с южных территорий. Город готовится дать отпор врагу. А в области не прекращаются митинги против российской агрессии.

Уже неделю мелитопольцы выходят на акции протеста – запрет оккупантов на уличные собрания игнорируют. Утром россияне ворвались в дом депутата областного совета Лейлы Ибрагимовой, одного из организаторов митингов. Женщину увезли в неизвестном направлении. Впоследствии родные сообщили, что через несколько часов она вернулась домой.

В оккупированных Пологах хозяйничают российские мародеры. В Токмаке у владельцев магазинов грабители в погонах забирают все, что вздумается.

Грузовики с лекарствами, водой и продуктами из Запорожья в очередной раз двинулись в направлении Энергодара и Мариуполя. До города Энергетиков конвой доехал. Но самая сложная ситуация в Приазовье – туда, кроме гуманитарки, пошли десятки автобусов – чтобы вывезти людей из ада, который там устроили нацисты из РФ.

Несмотря на договоренности, оккупанты еще раз не пустили мирный транспорт. Дорогу начали обстреливать. Конвой вынужден был снова вернуться в Запорожье.

В помещении запорожского цирка и детских садов готовы к приему беженцев. Только накануне там помогли разместиться более полутысячи человек. С переселенцами работают волонтеры, Красный Крест, психологи, оказывающие всю необходимую помощь. Тем временем город укрепляется.

Волонтеры вместе с терробороной укрепляют подступы в Запорожье. Работа по возведению укреплений длится каждый день. Подходы к областному центру превратились в неприступные линии, в городе трудно узнать когда-то знакомые улицы – из-за сплошных блокпостов и препятствий.

В Запорожье показывают – оккупантов ждут разве что для того, чтобы уничтожить. Сегодня здесь зарисовали известный мурал с суперменом. С костюма персонажа убрали букву ЗЭТ. Вместо нее здесь поблагодарили наши вооруженные силы.

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