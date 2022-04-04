Оккупанты блокируют колонны автобусов из Бердянска: не хотят выпускать мужчин любого возраста

На блок-постах людей вынуждают выгружать из автобусов вещи.

Оккупанты страны-захватницы России блокируют колонны автобусов из Бердянска в Запорожье возле Васильевки.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

По его словам, российские оккупанты делают это, потому что не хотят пропускать мужчин любого возраста. Вместо этого женщины не согласны покидать своих мужчин. Кроме того, на каждом блок-поста армия Российской Федерации вынуждает людей полностью выгружать из автобусов все вещи.

"Это очередные преступления против мирного населения. Они обязательно будут задокументированы и наказаны. Каждый террорист, каждое существо, издевающееся над украинскими людьми, будет отвечать за свои поступки", — подчеркнул представитель горсовета.

Как сообщалось, на оккупированной территории Запорожья враг размещает вооружение и технику возле человеческих жилищ. Отмечается, что русские захватчики занимаются мародерством и ограблениями. Таким образом, они пытаются улучшить свое материальное положение за счет так называемых "трофеев".

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