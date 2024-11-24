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Оккупанты более 3 часов терроризировали Киев: власти сообщили детали

Оккупанты более 3 часов терроризировали Киев: власти сообщили детали

Обстрел "Шахедами" / Фото: ТСН.ua

В столице работала ПВО.

Сегодня ночью россияне снова атаковали Киев беспилотными летательными аппаратами.

Об этом сообщили в КМВА.

"В направлении Киева БпЛА заходили разными курсами. Воздушная тревога в городе длилась более 3 часов. Силы Обороны обнаружили и обезвредили более десятка беспилотников. Предварительно, в столице обошлось без разрушений, информация о пострадавших не поступала", — говорится в сообщении.

Сейчас в столице нет воздушной тревоги. Но в Киевской области еще наблюдают вражеские БпЛА. Поэтому не исключено, что дроны могут изменить направление движения и будут представлять опасность для Киева.

Ранее сообщалось, что во время воздушной атаки в Киеве раздались взрывы.

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