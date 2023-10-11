Оккупанты более 80 раз обстреляли жилые кварталы Херосонщины – есть пострадавшая

Российские оккупанты за минувшие сутки совершили 82 обстрела Херсонской области, в результате атаки ранения получил один человек.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Оккупанты выпустили по Херсонщине 435 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, СПГ, РПГ и БПЛА.

Военные РФ попали в жилые кварталы населенных пунктов области, здание учебного заведения и территорию сельхозобщества в Бериславском районе.

Напомним, 8 октября оккупанты попали по церкви в Херсоне – верующие во время атаки прикрывали друг друга собственными телами.

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