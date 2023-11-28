Оккупанты более полусотни раз пытались атаковать под Бахмутом и Авдеевкой: что происходит на фронте

За прошедшие сутки украинские войска на Бахмутском и Авдеевском направлениях фронта отбили более полусотни вражеских атак. В общей сложности российские захватчики пытались атаковать украинские позиции более 75 раз. На фронте произошло 84 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синковки и Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбиты 3 атаки.

На Лиманском направлении враг совершал штурмовые действия в районах Стельмаховки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области. Здесь украинские воины отразили 12 атак.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили 28 атак противника вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.

Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, северо-восточнее Бердичев, Авдеевки, Опытного, Северного и южнее Тоненькой Донецкой области, где Силами обороны отбиты 23 атаки.

На Марьинском направлении захватчики при поддержке авиации вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 9 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении оккупанты 3 раза безуспешно пытались восстановить утраченное положение возле Роботино и Новопрокоповки Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении наши воины удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления и 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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