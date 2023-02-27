Оккупанты больше не чувствуют себя безопасно в Мариуполе – разведка Британии назвала причины

Российские захватчики все больше обеспокоены увеличившимися в последнее время взрывами в Мариуполе.

Украинские военные с 21 февраля 2023 года нанесли по меньшей мере 14 ударов по временно оккупированному Мариуполю, расположенному в 80 км от линии фронта. Теперь захватчики обеспокоены взрывами в городе, который они считали недостижимым для ударов со стороны ВСУ.

Об этом говорится в ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании.

Удары были нанесены по складу боеприпасов в аэропорту, двух топливных складах и металлургическому комбинату, который Россия использует как военную базу.

"Россия, вероятно, обеспокоена тем, что непонятные взрывы происходят в зоне, которую она раньше оценивала как выходящую за пределы обычных украинских ударных возможностей. Хотя Мариуполь был значительно разрушен в начале войны, он важен для РФ, потому что это самый большой город, захваченное в 2022 году, который она все еще контролирует, и расположен на ключевом логистическом пути", — объясняет британская разведка.

Ситуация в Мариуполе

В последнее время в Мариуполе все чаще раздаются мощные взрывы. Так, 22 февраля в районе морского порта Мариуполи были "прилеты" по вражеским складам с боеприпасами.

На следующий день, 23 февраля, в Мариуполе прогремели несколько взрывов в течение дня : и в районе комбината Ильича, и в центре города.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что взрывы в оккупированном Мариуполе за последние дни – результаты работы ВСУ.

Бывший советник Офиса президента, военный обозреватель Алексей Арестович уверен, что заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о возможном увольнении Мариуполя в этом году сказано неслучайно.

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