Оккупанты бомбили Николаев: много людей погибли (фото)

Россияне нанесли очередные авиаудары по городу.

13 марта российские оккупанты нанесли авиаудара по разным районам Николаева. В результате чего, по предварительным данным, погибли девять человек.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Также читайте В Черниговской области ВСУ разгромили еще одно подразделение российских оккупантов — фото

Рано утром оккупанты разбомбили государственное предприятие "Заря", а затем атаковали центр города.

"В результате авиаударов по Николаеву погибли 9 человек", — сказал Ким.

В Сети сообщают, что оккупанты атаковали проспект Героев Украины в районе остановки Ателье. А в 09:19 в одном из районов Николаева прогремел взрыв.

Напомним, 13 марта российские оккупационные войска нанесли авиаудар по городу Баштанка. В результате авиационной атаки повреждены жилые дома на улице Сизоненко. Один человек оказался под завалами.

Читайте также: