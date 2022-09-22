Оккупанты бомбили театр, заповедник, перебиты газопровод и водопровод, горел буксир: детали обстрелов Николаевщины

Обстреливали войска РФ за прошедшие сутки Николаев, населенные пункты Николаевского, Баштанского районов.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Ночью, 22 сентября, около 00:15 Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу, предварительно, зенитно-ракетным системам С-300. В результате повреждены многоэтажные дома, выбиты окна, газопровод, водопровод, двор кинотеатра и театра, административные здания.

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Также в 01:21 в результате ракетных обстрелов возник пожар складского помещения. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется.

Кроме того, под вражеским огнем было село Полигон Шевченковской громады. Пострадавших нет.

Также вчера, 21 сентября, враги били по Куцурубской громаде. В 12:00 обстреливала армия РФ села Дмитровка и Парутино. Попадание зафиксировали преимущественно по населенным пунктам и по открытым территориям. Пострадавших нет.

В течение 21 сентября реактивными снарядами россияне трижды атаковали район Национального историко-археологического заповедника "Ольвия" в направлении Парутиного. Без жертв и пострадавших.

Вчера, 21 сентября, с 12:23 враг наносил артиллерийские обстрелы по прибрежной зоне г. Очаков Очаковской громады. В результате возник пожар на буксире. Пострадавших нет.

В течение дня 21 сентября под вражеским огнем было пгт Первомайское Первомайской громады. Преимущественно попадание по открытым территориям, частично разрушен жилой дом. Пострадавших нет.

Утром 22 сентября в 05:55 в с. Калиновка Воскресенской громады в результате ракетных обстрелов возник пожар почтового отделения. Без жертв и пострадавших.

Под постоянным огнем остаются села, расположенные на линии разграничения Березнеговатской громады. В течение 21 сентября были проведены вражеские обстрелы с 16:35 до 16:55 возле окраины села Лепетиха и Кавказ, в 20:15 в пгт Березнеговатое. Пострадавших нет. Информация о поврежденных жилых домах уточняется.

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21 сентября и 22 сентября были обстрелы окрестностей села Новоалександровка Ингульской громады. Пострадавших и разрушений нет.

"Сегодня, 22 сентября, в 01:00, 03:00, 05:00 обстрелы подверглись с. Широкое и с. Красная Долина Широковской громады, за пределами населенных пунктов. Пострадавших и разрушений нет. В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно", — добавил Ким.

Как сообщалось, СБУ задержала российского агента в Николаеве, корректировавшем ракетные удары, чтобы сорвать отопительный сезон.

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