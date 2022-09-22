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Оккупанты бомбили театр, заповедник, перебиты газопровод и водопровод, горел буксир: детали обстрелов Николаевщины

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Оккупанты бомбили театр, заповедник, перебиты газопровод и водопровод, горел буксир: детали обстрелов Николаевщины

Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области

Российские оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область.

Обстреливали войска РФ за прошедшие сутки Николаев, населенные пункты Николаевского, Баштанского районов.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Ночью, 22 сентября, около 00:15 Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу, предварительно, зенитно-ракетным системам С-300. В результате повреждены многоэтажные дома, выбиты окна, газопровод, водопровод, двор кинотеатра и театра, административные здания.

Также в 01:21 в результате ракетных обстрелов возник пожар складского помещения. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется.

Кроме того, под вражеским огнем было село Полигон Шевченковской громады. Пострадавших нет.

Также вчера, 21 сентября, враги били по Куцурубской громаде. В 12:00 обстреливала армия РФ села Дмитровка и Парутино. Попадание зафиксировали преимущественно по населенным пунктам и по открытым территориям. Пострадавших нет.

В течение 21 сентября реактивными снарядами россияне трижды атаковали район Национального историко-археологического заповедника "Ольвия" в направлении Парутиного. Без жертв и пострадавших.

Вчера, 21 сентября, с 12:23 враг наносил артиллерийские обстрелы по прибрежной зоне г. Очаков Очаковской громады. В результате возник пожар на буксире. Пострадавших нет.

В течение дня 21 сентября под вражеским огнем было пгт Первомайское Первомайской громады. Преимущественно попадание по открытым территориям, частично разрушен жилой дом. Пострадавших нет.

Утром 22 сентября в 05:55 в с. Калиновка Воскресенской громады в результате ракетных обстрелов возник пожар почтового отделения. Без жертв и пострадавших.

Под постоянным огнем остаются села, расположенные на линии разграничения Березнеговатской громады. В течение 21 сентября были проведены вражеские обстрелы с 16:35 до 16:55 возле окраины села Лепетиха и Кавказ, в 20:15 в пгт Березнеговатое. Пострадавших нет. Информация о поврежденных жилых домах уточняется.

21 сентября и 22 сентября были обстрелы окрестностей села Новоалександровка Ингульской громады. Пострадавших и разрушений нет.

"Сегодня, 22 сентября, в 01:00, 03:00, 05:00 обстрелы подверглись с. Широкое и с. Красная Долина Широковской громады, за пределами населенных пунктов. Пострадавших и разрушений нет. В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно", — добавил Ким.

Как сообщалось, СБУ задержала российского агента в Николаеве, корректировавшем ракетные удары, чтобы сорвать отопительный сезон.

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