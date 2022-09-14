Оккупанты боятся, що их ликвидируют ВСУ, а потому хотят сдаться в плен — Жданов о ситуации на юге

На юге Украины российские оккупанты ищут способы, чтобы спастись и не попасть к статистике потерь армии РФ.

По словам военного эксперта Олега Жданова, российские военные ищут связи с украинскими спецслужбами. В частности, делают это командиры младшего ранга. Они хотят обсудить с украинской стороной условия сдачи в плен, чтобы остаться в живых.

Об этом Жданов рассказал в интервью "24 каналу".

По его словам, на Правом берегу Днепра проходит массовое дезертирство среди российских военных. Оккупанты боятся эффективного огневого воздействия со стороны ВСУ. Более того — благодаря атакам по складам с боеприпасами и логистическим цепочкам украинским защитникам удалось обескровить группировку россии до такого состояния, что она буквально не способна противостоять.

Известно, что на оккупированные территории на юге Украины было переброшено 1,3 тыс. кадыровцев. Олег Жданов считает, что их направили туда для ловли дезертиров. По словам эксперта, российские военные далеко не убегают, а просто отказываются участвовать в путинской "спецоперации".

Жданов также рассказал, что на Херсонском направлении младшие командиры самостоятельно принимают решение об отводе войск. На некоторых участках фронта оккупационные войска отошли не на километры, а на десятки – от позиций ВСУ. Так россияне пытаются минимизировать количество "двухсотых" среди личного состава.

"Они отводят их, ведь если их сегодня не отведут, то завтра они побегут. Такова ситуация на Правом берегу Днепра", — подчеркнул Жданов.

Он отмечает, что на Правом берегу у врага шансы невелики, потому что попали россияне в ловушку. Они могут либо переплывать реку, либо идти на смерть, либо сдаться в плен.

Напомним, ранее американские специалисты ISW сообщали, что после успешного контрнаступления украинских Вооруженных сил в Харьковской области оккупанты не в состоянии укрепить новую линию фронта. В настоящее время войска врага, вероятно, сосредоточены у линии Лиман-Ямполь.

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